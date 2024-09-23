西半山UPPER CENTRAL首輪推售4伙　入場價398.8萬起　本周五開售

禹洲集團(01628)旗下西半山堅道48號UPPER CENTRAL，於上周四突擊公布首批30伙價單後，今日（23日）上載首張銷售安排，推出4伙單位於本周五（27日）以先到先得形式發售，入場開放式折實售價398.8萬元起，折實呎價23,003元起。



銷售安排顯示，項目推出4伙單位於本周五以先到先得形式發售。4伙單位分別為6樓A室、 6樓D室、7樓D室及12樓B室，戶型涵蓋開放式至一房，實用面積167至242平方呎。單位折實價由398.8萬至556.7萬元，呎價23,880元至26,323元。

入場單位為12樓B室，實用面積167平方呎，開放式間隔，折實售價398.8萬元，折實呎價23,880元。