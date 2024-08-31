黑神話悟空爆紅!　創辦人昔日自嘲：我從來沒有想玩家變窮｜燈神

唉，又死，又要去搵土地。在過去一星期，燈神每晚挑燈夜戰期間，都唔知講咗呢句嘢幾多次。燈神每晚皆以手上既PS5控制器操控如意棒，等畫面入邊既天命人「斬妖除魔」。不過這隻《黑神話‧悟空》遊戲，對燈神呢位忽然機迷而言，實在太難玩，往往要逢二（兩晚）先進一（關）。由於交稿在即，唯有放下PS5控制器，乖乖地坐喺電腦面前，用指頭敲打鍵盤寫下今期文章。



內地首隻3A遊戲巨作、開發成本7億人仔

今期文章主題相當鮮明，就是講及這隻內地首隻3A遊戲巨作。相信不少讀者已知道何謂3A制作，所以就不作詳迷，簡而言之就係「勁嘢」。據網上資料顯示，遊戲每小時開發費用高達1,500萬至2,000萬元人民幣，即整體開發成本或達到6億至7億元人民幣。

高盛料最終賣2000萬套 收入50億

未推出前外界都幾緊要開發商「遊戲科學」或要蝕本，結果大賣，推出不足2星期，目前已售出1,000萬套，銷售額相信已破30億元。高盛更預期，最終可以賣出2,000萬套，收入約50億元人民幣。公司不單止可以收回成本，更可取得豐厚收益。包括騰訊（0700）等股東實「開心到瞓唔著」喇。

《黑神話：悟空》中的孫悟空形象。

《黑神話．悟空》遊戲圖片

《黑神話．悟空》遊戲圖片

遊戲大賣既因為畫面真係好靚，望落同電影畫面差唔多。遊戲富有中國色彩，亦為重要賣點。如每次主角「天命人」被擊倒，便要回到土地公處再次出發，所以先有文首哪句「又要去搵土地」。

最重要是遊戲內容易引起大家共鳴，一講起與孫悟空有關就自然諗起與《西遊記》有關。遊戲確實與《西遊記》有一定關係，但玩家並非操控悟空而係天命人。而天命人目的係要去搵齊悟空已被分離的魂魄，再讓其復活。至於為何悟空的魂魄被分離，係因為齊天大聖不願再於天庭做官，返回花果山。天庭派人對付悟空後，猴王魂魄分離變回石猴。若干年後再由玩家化身為天命人去讓大聖爺復活。

《黑神話．悟空》遊戲圖片

位於山西朔州的崇福寺在遊戲中重現，幾可亂真。（網上圖片）

創辦人馮驥出身騰訊 昔日網絡遊戲因加入課金惹非議

花不少篇幅交代遊戲故事背景，係希望大家對遊戲有認識外，更希望大家容易理解本文主角﹑遊戲科學的創辦人馮驥。

馮驥及其團隊就是「天命人」的爸媽。當中馮驥的經歷更畀燈神有一份感覺，就係佢同悟空一樣都希望尋找出一條能自我發揮潛能的出路。據網上資料顯示，馮驥早年就讀華中科技大學時，已花不少時間於網絡遊戲，結果畢業後如願投身開發遊戲，可謂寓工作於娛樂。

在2008年時他加入騰訊負責網絡遊戲《鬥戰神》項目主策劃，經歷5年後遊戲推出。《鬥戰神》同樣以西遊記為題材，當時相當受人歡迎。不過馮驥等人開始受到批評，因為在遊戲內加入不少要玩家「課金」的元素，其本人亦要負責。

拍片自嘲爆金句「我從來沒有想玩家變窮」

為平息玩家的「怒氣」，馮驥等人製作了一齣別開生面的微電影，既解釋為何有涉及課金環節的設定，亦嘗試向玩家指出為何會有登入次數限制，及讓一般玩家亦可以玩得投入的安排。在片中馮驥扮演被玩家追殺﹑扮演受訪期間遭玩家掌摑等情節，再爆出一句「我從來沒有想玩家變窮」的金句，既好笑，亦不能不佩服馮驥等人的創意。

最重要是片中的情節，反映出作為團隊的領導人要有一份懂得自嘲的能力。

馮驥離開騰訊自立門戶創「遊戲科學」

微電影出街後外界反應如何，燈神就不得而知，馮驥等7名《鬥戰神》核心開發人員卻在2014年離開騰訊，創辦遊戲科學。

或許有過份演繹之嫌，但馮驥等人創立的新公司，似是他們的花果山。

4年前公佈宣傳影片後 獲騰訊2億入股5%兼作「三不承諾」

不過與遊戲中的悟空不同，馮驥等人創立遊戲科學後不單獲英雄互娛等投資者注資，亦獲前東家騰訊垂青。《黑神話﹕悟空》開發計劃於2018年對外透露，在2020年遊戲科學推出一段長達13分鐘的宣傳影片，不少內地企業即時有意投資遊戲科學進行，騰訊亦為其中之一。在2021年3月騰訊入股遊戲科學5%，並且作出「承諾不干預經營決策﹑不搶佔項目主導﹑不尋求發行運營」的三不承諾，將主動權交予遊戲科學。當時市場估計騰訊斥資2億元人民幣入股，遊戲科學估值達40億元人民幣，由於《黑神話‧悟空》尚未推出這份投資能否帶來理想回報，自然難預測。今日遊戲掀起熱潮，公司市值增加多少，股東們可以獲得多少回報，由財經專家評論吧。

《黑神話：悟空》製作人馮驥。（南方人物周刊）

改變外界對內地遊戲業界看法

騰訊的三不承諾，予遊戲科學在產品開發上擁有更大自由。或許就是這份自由，讓馮驥等人得以實踐其開發理念﹕「要打動開發者自己」。遊戲大賣，亦反映出眾玩家已被打動。

《黑神話》的悟空，須透過天命人的冒險以及完成不同任命，才可以轉生復活，並且在good ending中再無戴上金剛圈，取回所有記憶擺脫宿命。馮驥等人則透過外闖兼多年耕耘後，終於創造內地﹑甚至國際遊戲市場嘩然的神話，改變外界對內地遊戲業界的看法。走筆至此，燈神可以準備再次執起控制器，在天命人的引領下於遊戲世界裡闖蕩。