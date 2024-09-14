伏味濃！平過康文署、月費XX元　舒適堡老闆美孚發跡愛豪宅｜燈神

上星期五（6日）打8號風球，與一般打工仔不一樣，燈神並無半日風假，但可在家中工作。起身第一時間自然快速檢視當前最受人關注的新聞，除卻颱風犘羯的最新走向，連鎖健身室舒適堡突然宣布從當日開始暫時結業，同為最「爆」的消息。



舒適堡突然全線結業事件發生至今已逾1星期。事態每日均有最新變化，包括兩名董事已被捕，據稱兩人為陸毅強及何玉華夫婦。另有指灣仔京城大廈的分店有新投資者接手，免費向舒適堡的舊客戶提供所有私人教練課堂及美容療程等。

累收逾三千宗投訴、涉資逾1.1億

消委會又指出，截至本周四已接獲3,289宗投訴，涉及總額逾1.13億元，其中一宗投訴個案涉及款項高達182萬元。有關個案更涉及有2037年才開始生效會籍，以及購入1,900多堂私人教練堂，有效期至2050年。燈神看到有關消息後相當納悶，不理解有人願意花巨資簽下長約。

舒適堡宣布結業後，警方於9月11日拘捕兩名董事後，記者下午到舒適堡灣仔店視察時，發現已開始裝修。（香港01記者攝）

健身界不良營銷手法令人卻步

燈神一向「瘦底」，每當見到舒適堡的前代言人﹑人稱城城的藝人郭富城健碩的身型，便極為羨慕。確有衝動去健身中心報名，舉舉鐵﹑打打拳，希望自己有朝一日也可以有「雞扒」般的胸肌，及如同一排朱古力的腹肌。可是只有心動卻無行動，原因之一就是不時看到本港健身行業涉及不良營銷手法，以令人疲勞的方式推銷。

全日24小時營業、不hard sell健身中心冒起

加上要購入大量私人教練課堂，動軏數以萬元計，以及近年接連有連鎖式健身中心倒閉，種種消息均令人卻步。更何況新一代消費者不太喜歡旁人太多意見，特別是正在做運動期間，對旁人的指三道四更為敏感。所以亦解釋到全日24小時營業﹑並無要求、不會強行推銷（hard sell）會員購買私人教練堂，甚至在晚上時間基本上並無職員的健身中心，為何近年突然冒起。

舒適堡宣布全線結業。（香港01記者攝）

昔日平會費招徠 月費百幾蚊剩係去沖涼都抵

當然致力推廣私人教練堂的連鎖式健身中心，以較平會費招徠是有一定吸引力。燈神更有身邊朋友笑言，「百幾蚊一個月剩係去沖涼，放嘢喺LOCKER都抵」。至於相關朋友入會後，在健身中心曾沖多少次涼，以及尚有多少私人物品在儲物櫃就不得而知。

去年特別offer月費只需81元 標榜「平過康文署」

其實網上一眾心水清的網民一早已經睇穿，近幾年都已有網民討論過，舒適堡竟然以「平過康文署」作為賣點吸客。燈神摷返過往的宣傳單張，竟然係「30個月$3000」、「70個月$7000」、「90個月$9000」，月費只需100元；而上年網上亦有網民講起，佢收到的offer更加筍！只係每個月81蚊！仲要每次可帶兩位朋友進場及任玩興趣班，不過名額有限、售完即止。

至於康文署方面，燈神睇返資料，大約就係成人每個月180元，如果係長者、全日制學生或殘疾人士仲可以半價，不過都要90元。如果咁樣比較，相信好多顧客都會選擇幫襯舒適堡，不過最終就「中伏」收場。

舒適堡近年推出平價PLAN，月費僅100元，不過就要簽30個月至90個月。（網上圖片）

而近年興起的24小時營業﹑無私人教練堂的健身中心，每月收費高達400至500元以上。又想平﹑又要無人指指點點，真係兩者又如何兼得！

若最終所有舒適堡分店重開﹑遭到拖欠強積金的私人教練及職員可以取回自已應得的供款，以及原有客戶可以獲退款，或繼續在新的投資者管理的分店接服務，如此圓滿解決自然是最好結果。能否做到，燈神並無水晶球所以無法預測未來，但是燈神卻可以透過不想的資料，將陸毅強與何玉華的發跡故事簡述。

陸毅強夫婦美孚新邨發跡 初期融合健身、美容專攻女賓部

陸毅強與何玉華兩人的發跡故事在美孚新邨開始。兩人本身既居於該西九屋苑，首家健身中心亦於屋苑商場開業。兩人相當具商業頭腦，完全明白「女為悅己者容」的道理，於門店內只設女賓部，並將健身與美容服務設於同一店內，成功攻入女性消費市場。由於80年代及90年代香港經濟起飛，讓健康與優美兩概念大為流行，舒適堡等連鎖健身中心亦乘勢而起，在全港多區租用商業業的大型店舖提供服務。舒適堡增加分店之餘，於2000年將美容與健身業務分開，及增設男女賓部，將男士及女士顧客盡入其囊中。

舒適堡陸毅強夫婦美孚新邨發跡，初期融合健身、美容，專攻女賓部。（香港01記者攝）

早年邀天皇郭富城任代言人 曾出手相助同業困境

租用大面積分店﹑提供多樣化服務均是舒適堡開拓市場的殺著，但是公司人氣高企，與藝人合作是成果。早年的陳冠希﹑徐子淇，以及「城城」天皇郭富城均曾為該連鎖健身中心的代言人。「城城」更是一位極為稱職的代言人，不時會把握機會如在演唱會期間，會為客戶宣傳。有這位代言人，舒適堡自然可以維持高知名度。更何況公司不時在同業陷入困難時，出手相助，自然讓外界加分。舒適堡於高峰期時在港擁有23間分店，在內地亦有業務。可是受到經濟環境影響，內地業務早年已結束，香港分店數目亦持續減少，至結業時剩下14間。

鍾情發跡地美孚周邊豪宅 同時吸納銅鑼灣、西半山物業

商場上得意，陸毅強夫婦亦熱中於物業投資。似乎對美孚一帶相當鍾情，兩人有不少「磚頭」在周邊另一個屋苑﹕曼克頓山。當然多年來陸毅強兩夫婦入手的新盤眾多，據資料顯示，兩人入市的住宅物業包括位於銅鑼灣豪宅禮頓山的高層雙連單位﹑西半山慧明苑的頂層複式戶，兩個單位市值上億元計。在2003年向長實購入10個都會軒單位，2007年及2009年分別向新地購入5伙曼克頓山及大圍雲頂峰13伙，於2012年向金朝陽購入6伙銅鑼灣曦巒等。整體而言，兩夫婦在新盤投入資金可能逾2億元。

舒適堡陸毅強夫婦熱中於物業投資，持有多項豪宅。（香港01記者攝）

近一年暫套現近6000萬 17個物業曾抵押貸款

不過部份物業已被沽出。去年底起已將8個物業出售，包括3伙都會軒單位﹑3伙曼克頓山及2伙雲頂峰，套現5,825萬元，賬面上賺逾3,000萬元。另一方面兩人將17個物業抵押，以尋求2,000萬元貸款，當中包括報稱自住的「發跡屋」美孚新邨單位。

或許可以反映出兩人財政或早有一定壓力。加上傳拖欠員工強積金，更令人關注公司財政狀況，最終停業又似乎不是難以預期。

大環境及經營方式，是一盤生意起落關鍵。香港經濟縱使漸見起色，但要全面復甦﹑各層階可以分享成果仍要一段時間。希望經濟增長能加快，營商環境亦有改善，讓各行各業可以更長足發展，亦希望舒適堡事件能有一個圓滿結果。