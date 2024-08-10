下一個破產投資者？　法拉利乞兒李根興澄清「我不會破產」｜燈神

近年全港樓市全面向下跌，除了二手私樓樓價重挫25%之外，零售核心區街舖，無論租金或舖價的插水幅度都更加嚴重，各區大小商戶都在困境之中生存，「做唔住」的商戶只能結業收場。經營商舖基金的資深投資者李根興 （Edwin），近年在跌市下依然賺到錢，不過言論出位，近數月接受傳媒訪問時，更大爆刺激言論，直指商戶倒閉「拍蒼蠅！係你冇變、冇料到！」，結果惹起一眾網民批評。



燈神都有感李根興相關言論比較激，對於一眾在困境之中掙扎的商戶而言，都比較涼薄。不過睇嚟Edwin都知網民反應，結果就在自己社交平台上向網民道歉。至於市場上近期有唔少平台發出謠言話李根興是騙子、老千兼即將破產，Edwin就表明清者自清，而且強調「我不會破產！」。



接受訪問大爆金句 炫富是「揸法拉利的乞兒」

燈神睇返數個月前李根興接受傳媒的訪問，大爆金句，一開首就炫富自認是一位「揸法拉利的乞兒」，旗下名車包括一架林寶堅尼、三架法拉利，加一架開篷波子，不過佢就補多句話全部都係二手車。事實上，真正解釋就係李根興通常都會揸法拉利，周圍找人實力投資者注資，一齊搞投資。

近年零售市道相當淡靜，好多食肆餐飲都結業收場，不過作為倚靠本地舖市維生的李根興，似乎就沒有體諒情況。李根興在訪問爆出一句「過去幾年好多人話香港已死，你死啫！人哋搵到食！」，同時又講咗一句「好多冰室、燒味舖大排長龍，日日打卡，只係你間餐廳拍蒼蠅，係你冇變，冇料到!」

一句激起網民「你間餐廳拍蒼蠅，係你冇變，冇料到!」

燈神認為相關言論確實過激，零售市道慘淡，相信主要都係經濟大環境轉差而導致，不過做生意獨沽一味，不懂變通又確是大忌，此類真心話是也有道理，不過在公眾平台清心直說，隨時惹起民憤。

李根興 （Edwin）早前接受傳媒訪問大爆金句，一開首就炫富自認是一位「揸法拉利的乞兒」，旗下名車包括一架林寶堅尼、三架法拉利，加一間開篷波子。（羅國輝攝）

李根興向網民致歉 自認不懂包裝「講者無心、聽者有意」

有關李根興的討論愈演愈烈，燈神都特意向他了解一下。Edwin都表示歉意，話真係唔好意思，話自己過去形象都比較直率，唔係太識包裝、圓滑一點，而且認為自己絕非公眾人物，有時沒有說話考慮太多，最終變成「講者無心、聽者有意」。

李根興又話其實自己公司同事近期都有提醒過要收歛一下，有時作為小商戶，聽落真係唔好聽，所以自己都會反省一下。日後自己拍片講舖位都唔會評分，因為無論畀高分或低分都會有好多唔同反應，「畀高分網民又會話點解你唔去買，畀低分又會搞到新買家唔開心」。

有網民到李根興的社交平台留言，表達其言論或對小商戶有所冒犯，而李根興亦對此道歉。（社交平台截圖）

有網民到李根興的社交平台留言，表達其言論或對小商戶有所冒犯，而李根興亦對此道歉。（社交平台截圖）

網上謠言騙子、老千兼即將破產 李根興：唔可以怪人！

或許言論太過惹火出位，網上有多個平台、不同KOL不約而同齊齊唱衰、攻擊，甚至是散播謠言話李根興即將破產。李根興就同燈神講「唔可以怪人！」他就解釋，近兩年經濟氣氛差，無論股市定樓市都插水，零售市道持續走下坡，不過自己在網絡平台的確有嘗試唱好市況，即係在人家水深火熱的情況下不斷唱好市況，或許因此令人誤會是騙子。

清者自清辦3場投資者會議講解狀況 強調「我不會破產！」

不過李根興強調「清者自清」，又指自己基金最近安排咗三場投資者會議，其中兩場已經完成，向多達200至300個投資者講解咗目前基金狀況，直言佢地都非常清楚基金現時的現金儲備、舖位組合規模、回報率、借貸息率等，全部都有資料，所以絕對確認一件事「我不會破產！」

網上有不少KOL評論李根興的投資狀況，更估計李根興將會破產。（網上圖片）

社交平台更有人以李根興破產為主題開設專頁。

舖位買入價、租金全部實數 受證監會監管

此外，近年有不少網民形容李根興為騙子、老千，李根興對於這種說法直言「清者自清」，會以平常心應對「把口生係人地到，我管唔到」。不過李根興都解釋返，盛滙商舖基金係受到證監會監管，基本上每個舖位的買入價、賣出價全部都有根有據，絕對係實數。

至於舖位租務也被網民懷疑做假，李根興同樣都回覆「租金同樣都係實數，全部都有租約」。不過他就指，基金為咗支持租戶，有時提供一筆過的資助、贊助，有時又會向市民派發「買一送一」的優惠，所以可能令人有所誤會。

謠言滿天飛 李根興：我唔會去告人

不過他又補充，基金周不時買舖位都會向銀行借錢，好似今年2月份尖沙咀金馬倫道舖位，成交價6,300萬元，向銀行貸款4成，涉及大約2,500萬元，「銀行都照樣批畀我，反映銀行都信得過我地基金」。至於網上面一大堆聲稱基金、李根興會破產、老千、騙子的謠言，李根興就話「都係清者自清啦」，我唔會去告人。