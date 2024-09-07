避過樓市大跌浪定居香港　范冰冰醒目租超級豪宅、唔使蝕價｜燈神

雖然近年香港樓市持續下挫，但早幾年樓價仲係維持高位時，已有不少內地富豪來港買豪宅，時至今日好多都已經「中伏」、變「蟹貨」。近期內地知名女星范冰冰就被爆出已經成為「新香港人」，並且更以每月超過60萬元租用山頂白加道一個面積逾五千呎的超級豪宅，相當誇張！



燈神覺得市傳身家超過70億人仔的范冰冰，今次寧願租樓都不買樓，做法相當醒目，假如她在大約兩年至三年前買入物業，面對期內不斷上漲的加息周期，都幾肯定將會帳面蝕讓，輸一成至兩成係「走唔甩」。



2018年陷「陰陽合同」逃稅風波被罰近10億

講返范冰冰，16歲已經憑電視劇《還珠格格》飾演配角「金鎖」成名，經過20年歷練後，在2017年更登上《時代》亞洲版封面併入選百大最具影響力人士。不過演藝生涯高峰時，在2018年卻遇上逃稅風波，涉嫌以「陰陽合同」逃稅被重罰8.84億人民幣（近10億港元），繼而遭內地封殺，事業即時陷入停頓。

范冰冰於《還珠格格》中飾演「金鎖」一角。

市傳65萬租山頂白加道超級豪宅

最新市場盛傳范冰冰已經定居香港，有消息就話范冰冰以每月約65萬元承租山頂白加道一幢超級豪宅，豪宅面積超過5,000平方呎，屬於五房四套間隔巨宅，設有近千方呎花園以及超過千方呎的平台，聽聞仲可以180度俯瞰維港。事實上，早前范冰冰喺社交平台分享美容心得時，更有意無意披露在港超級豪宅所享的維港靚景，面向中環核心商業區一幢一幢超級甲廈，睇嚟確實已經進駐山頂豪宅地段。

傳60萬租多幢豪宅招呼朋友

更加有消息話范冰冰唔單至租用以上豪宅，而且仲要租多一幢超級豪宅，不過就唔係自己用，純粹用嚟招呼朋友，聽聞月租都超過60萬元。合計兩幢超級豪宅，月租將會超過120萬元，相當豪氣。

↓↓范冰冰租住超級豪宅享維港靚景↓↓

資深代理：月租60萬「合情合理」 想平執山頂豪宅機會微

不過燈神就未能為上述霸氣豪租超級豪宅成功求證，問過部份專攻山頂豪宅的資深代理都話「No idea」，不過就話上述大額租務似乎都係十分「合情合理」。以山頂一幢望維港海景的洋房來看，呎租大約逾100元係正常水平，雖然近年樓市係有所放緩，不過山頂整個山頭的業主個個都有一定名望，如果你係想執平貨進駐山頂，機會係非常之微，所以畀貴租也是尋常事。

如果范冰冰住落幾鍾意山頂一帶，資深代理就建議「不如等埋今個月落實減息，有真正樓市好消息先行動」，但就唔好預山頂一帶業主會減價。

范冰冰。（范冰冰工作室微博圖片）

「租樓好過買樓」 若3年前入市或輸一至兩成

燈神認為現時范冰冰「租樓好過買樓」，假設范冰冰早多兩年、三年入市買這一類超級豪宅，其實都有機會帳面要輸一至兩成。

近年樓市持續向下插水，上述范冰冰進駐的山頂白加道，在4年前早已經出現蝕讓個案，當時山頂白加道28號5號屋，以5.3億元易手，呎價約92,982元，較5年前2015年購入價5.42億元，帳面貶值1,200萬元約2.2%，估計連其他雜項需要實蝕超過4,000萬元。

范冰冰。（陳順禎/葉志明攝）

去年「亞洲樓王」四房大宅慘輸26%

至於「亞洲樓王」山頂超級豪宅Mount Nicholson其實在上年都有蝕讓個案出現，仲要蝕到億億聲。2023年初Mount Nicholson就有內地客以3.9億元沽出一伙四房大宅，對比總買入價5.2899億元，帳面貶值1.3899億元或26%。若連同各類使費計算，原業主實蝕金額更高達約1.65億元。

不過又咁講，山頂一帶業主通常都好有實力，如果不是遇上財務困難，基本上都唔可能減價、劈價、蝕讓。

聽聞目前要把內地的資金帶來香港其實也有一定難度，相信目前范冰冰選擇租住豪宅都係一個明智選項，資金運用更加靈活。