石鑑輝家族4.3億沽九龍塘兩屋地、大賺3.96億　馬拉、星洲客接貨

樓市氣氛有轉活跡象，市場錄大額物業成交。其中由「麻將館大王」石鑑輝家族成員持有的九龍塘林肯道3及5號屋地，新近獲外國客各以2.15億元接貨，成交價合共高達4.3億元，平均呎價逾2.1萬元。而今次石鑑輝家族成員沽貨，持貨35年帳面大賺3.96億元離場。



外國客各擲2.15億買九龍塘逾萬呎屋地

據資料顯示，是次成交為九龍塘林肯道3及5號屋地，地盤面積分別為10,175平方呎及10,207平方呎，其中林肯道5號建有一幢兩層高建築物，曾出租予幼稚園惟近年空置。上述兩幅屋地新近各以2.15億元獲外國客接貨，平均呎價逾2.1萬元。

其中，林肯道3號屋地買家護照簽發地為馬來西亞， 料為馬來西亞人，而5號屋地買家護照簽發地為新加坡，則料為新加坡人。

九龍塘林肯道3號屋地。

九龍塘林肯道5號屋地。

「麻將館大王」石鑑輝家族成員持貨35年大賺3.96億

至於，原業主以YAU SHING LAND INVESTMENT COMPANY LIMITED（友誠地產置業有限公司）名義持有，其董事成員為「麻將館大王」石鑑輝長子石炳祥等家族成員，並於1989年以合共3,400萬元買入，持貨至今35年，是次轉手帳面升值3.96億元，期內升值11.6倍。

同區九龍塘屋地物業1.8億叫價放售

同區亦有屋地物業放售，涉及為九龍塘金巴倫道55號，地盤面積約10,133平方呎。現時物業樓高兩層，每層面積約3,018平方呎，即現有面積約6,037平方呎，如以意向價1.8億元計，呎價為29,816元。