金至尊珠寶前主席家族成員 蝕足2成沽西半山嘉和苑 四年損手5球
撰文：李明珠
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投資者蝕讓沽貨套現。西半山嘉和苑一伙三房單位新近以1,850萬元連車位沽出，呎價16,926元。據悉，單位原由金至尊珠寶前主席黃英豪兒子所持有，現轉售帳面蝕讓510萬元，蝕幅超過兩成。
市場消息指，上述單位為嘉和苑低層C室，實用面積1,093平方呎，三房間隔。單位最初叫價2,200萬元連車位放盤，其後一度下調至1,950萬元，最終成功獲議價以1,850萬元沽出，累減350萬元，呎價16,926元。
金至尊珠寶前主席兒子4年前買入、單位貶值逾2成
資料顯示，位處是次單位對落數層的C室，面積間隔相同，於今年6月以1,738萬元沽出，即是次單位成交價較其高出約112萬元或6.4%。
據悉，單位由金至尊珠寶前主席黃英豪的兒子黃宇德所持有，其於2020年以2,360萬元購入單位，持貨4年，現帳面蝕讓510萬元，期内貶值21.6%。
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