換樓客鍾情度假風476萬買黃金海岸三房　呎價險守7千　平市價一成

新盤低價搶客，同區二手樓價受壓。屯門黃金海岸一期一伙三房單位最新以476萬元沽出，呎價7,051元，險守7,000元關口。原業主於12年前買入，帳面獲利150萬元離場，單位升值46%。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，該單位為2座高層F室，實用面積685平方呎，三房間隔。據悉，新買家為同區換樓客，因覺得屋苑有度假的感覺，沒有都市的壓迫，加上價錢亦偏低，最終決定以476萬元承接，折合呎價約7,051元。

↓↓黃金海岸2座高層F室↓↓

屯門黃金海岸。

低同類單位市價逾1成

代理指，是次單位屬低市價成交，參考近期同類單位成交，一伙1座低層A室，實用面積相同，於上月曾以535萬元售出，呎價7,810元，即是次造價較其低出約11%。

原業主於2012年以326萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利150萬元，單位期内升值46%。