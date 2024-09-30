換樓客鍾情度假風476萬買黃金海岸三房 呎價險守7千 平市價一成
撰文：李明珠
出版：更新：
新盤低價搶客，同區二手樓價受壓。屯門黃金海岸一期一伙三房單位最新以476萬元沽出，呎價7,051元，險守7,000元關口。原業主於12年前買入，帳面獲利150萬元離場，單位升值46%。
晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，該單位為2座高層F室，實用面積685平方呎，三房間隔。據悉，新買家為同區換樓客，因覺得屋苑有度假的感覺，沒有都市的壓迫，加上價錢亦偏低，最終決定以476萬元承接，折合呎價約7,051元。
↓↓黃金海岸2座高層F室↓↓
低同類單位市價逾1成
代理指，是次單位屬低市價成交，參考近期同類單位成交，一伙1座低層A室，實用面積相同，於上月曾以535萬元售出，呎價7,810元，即是次造價較其低出約11%。
原業主於2012年以326萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利150萬元，單位期内升值46%。
迎海中層兩房668萬沽、呎價1.3萬元 持貨逾4年跌17%十大屋苑周末7宗成交無升跌 一手銷情理想 二手短期內料受壓遲買有着數！內地客5700萬買西貢洋房 平過三年前23%、送埋家俬元朗大型私樓三房610萬沽、呎價8千頭 長情業主帳面大賺2球半西半山新盤開放式418萬「割肉」蝕賣創新低 買入4年樓價跌剩一半