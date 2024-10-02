華懋長沙灣東京街新盤命名「瑜悦」　提供198伙　最快10月開售

華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建住宅項目於今日（2日）正式命名為ECHO HOUSE瑜悦，項目共提供198伙，戶型涵蓋一房至三房，主打一房及兩房。預料將於短期內將上載樓書及開放示範單位參觀，最快於10月以現樓形式開售。



華懋集團銷售總監封海倫表示，項目共提供198伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由312至594平方呎。當中一房設有132伙，佔全盤的67%，兩房設44伙，三房設22伙；當中包括少量特色單位。項目將於短期内上載樓書及開放示範單位參觀，最快於10月以現樓形式開售。

封海倫透露，定價將參考西九龍內鄰近地鐵站的新盤。對於市況，她指減息為樓市帶來正面消息，近期一二手交投量有所增加之餘，租金亦節節上升，市場出現更多投資客購置單位用作收租。

華懋集團銷售總監封海倫。

全港首個MiC私樓、樓面地價8743元

項目屬本港首個以「組裝合成」建築法（MiC）興建的私人住宅項目，設有3層基座商場。華懋於2020年4月以9.128億元向市建局投得項目發展權，以可建總樓面約10.41萬方呎計，當年每平方呎樓面地價約8,743元。