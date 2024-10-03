中國天化工7200萬沽淺水灣天台複式戶　集團：物業市場前景不穩

二手市場疲弱，有上市公司持貨17年至今轉手僅帳面平手離場。中國天化工（0362 ）新近以7,200萬元沽出淺水灣南灣御苑連天台複式戶。該公司表示，香港物業市場未來前景不穩定，是次出售物業可增強集團財務狀況，增加一般營運資金。



據上市通告資料顯示，是次成交為淺水灣南灣御苑1座連天台複式單位，實用面積約2,838平方呎，連3,999平方呎天台。上月以7,200萬元連兩個車位沽出，呎價約25,370元。

至於，原業主為上市公司中國天化工（0362），於2007年底以7,200萬元購入單位，持貨至今17年，是次轉手帳面平手離場。

淺水灣南灣御苑。（林振華攝）

中國天化工：未來前景不穩 可增加一般營運資金

中國天化工表示，經考慮當前物業市場狀況，香港物業市場競爭日益激烈及未來前景不穩定以及本集團當前的財務、債務及流動資金狀況。認為出售物業增強集團的財務狀況，並增加本集團的一般營運資金。