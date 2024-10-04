前上市公司主席1.47億蝕沽南區洋房 呢個「大美人」曾帳賺離場
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，市場仍錄零星大額成交。當中，南區壽臣山道東1號有單號洋房累劈2,300萬元後，終以1.47億元沽出。至於，原業主為前上市公司主席，於2016年向前政務司陳方安生胞妹夫婦買入，持貨8年終需輕微蝕讓180萬元離場。
曾叫價1.7億 終累劈2300萬沽
據資料指，是次成交為壽臣山道東1號一幢單號洋房，實用面積2,840平方呎，最初以1.7億元叫價放盤，終累劈2,300萬元後終以1.47億元沽出，呎價約51,760元。至於，新買家以公司名義持有。
↓↓壽臣山道東1號單號洋房↓↓
蔡曉明2016年1.488億向陳方安生胞妹夫婦買入
據知，單位原業主為蔡曉明（CAI XIAO MING DAVID），與前上市公司主席蔡曉明同名，料為同一人。
值得留意的是，蔡曉明於2016年向前政務司司長陳方安生胞妹陸方寧生，及其妹夫陸鍾漢二人，以1.488億元買入上述單號洋房。換言之，蔡曉明持貨至今8年轉手，帳面輕微蝕讓180萬元，期內貶值1.22%。
「大美人」關之琳曾轉手帳賺離場
壽臣山道東1號過去吸引不少名人，當中包括有「娛圈富婆」、「大美人」之稱的關之琳，於2010年1.3938億元入市一幢雙號屋，持貨逾6年以1.43億元沽貨，轉手帳賺離場。
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