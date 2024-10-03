屯門上車屋苑一房206萬沽、呎價跌穿8千　業主5年前接火棒慘蝕4成

減息後交投氣氛有所回暖，但樓價未見升勢。屯門上車屋苑「置樂三寶」之一的利寶大廈，一伙一房單位最新以206萬元沽出，呎價僅7,984元，創近年新低。原業主於5年前高位入市，現轉售帳面蝕讓141萬元離場，蝕幅超過4成，亦創大廈歷來最大蝕幅紀錄。



市場消息指，該單位為利寶大廈低層G室，實用面積258平方呎，原則一房間隔。原業主於今年4月以蝕讓價280萬元放盤，其後持續下調叫價求沽，最總於近日減至206萬元易手，累減74萬元，折合呎價僅7,984元。

屯門利寶大廈。（代理相片）

成交價創近年新低、5年勁蝕逾4成

資料顯示，是次單位造價及呎價均創大廈近年新低。對上一宗同類成交為低層H室，於去年9月以253萬元售出，是次單位成交價較其回落47萬元或19%。值得留意的是，同屬「置樂三寶」的萬寳大廈，於今年8月曾以198萬元沽出一伙263平方呎的兩房單位，呎價約7,528元。

原業主則於2019年以347萬元高價購入上述單位，持貨約5年，現轉手帳面勁蝕141萬元，期内大幅貶值40.6%，屬於大廈歷來最大蝕幅個案。