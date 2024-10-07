華懋長沙灣「瑜悦」提供198伙　主打一房　最快48樓小時內上樓書

華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建住宅項目瑜悦，今日（10月7日）公布最新部署，項目將於48樓小時內上載樓書，目前設有兩個示範單位，最快於周內開放參觀。另項目已接獲約1,000個查詢，當中一成約為內地客。



華懋集團銷售總監封海倫表示，項目樓高共22層，提供198伙，戶型涵蓋一至三房，實用面積312至594平方呎，其中主打一房戶型，共佔132伙。項目所有單位浴室皆設窗戶，屬明廁設計。所有標準單位亦設有38平方呎三合一露台，約8成廚房設有採光窗。項目將於48樓小時內上樓書，最快周內開放參觀。

華懋集團銷售經理馮晉傑亦介紹28樓C室，屬一房間隔，實用面積350平方呎，廳房同向，開放式廚設L形工作枱。

全港首個MiC私樓、樓面地價8743元

瑜悦屬本港首個以「組裝合成」建築法（MiC）興建的私人住宅項目，設有3層基座商場。華懋於2020年4月以9.128億元向市建局投得項目發展權，以可建總樓面約10.41萬方呎計，當年每平方呎樓面地價約8,743元。