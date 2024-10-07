金鐘力寶中心「摸頂貨」大蝕讓 六年帳蝕67%、呎價僅1.24萬
撰文：蔡偉南
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港島核心區錄得甲廈大蝕讓個案。金鐘力寶中心一伙在2018年高位買入的「摸頂貨」，新近以2,728萬元沽出，原業主持貨約6年間，帳面貶值67%。
代理消息透露，上述成交個案為力寶中心2座511至512室，面積約2,199平方呎，成交價2,728萬元，呎價僅約12,406元。該單位現由上市公司租用，每月租金約9.35萬元，租期至明年5月。新買家料為投資者，享租金回報3.9厘。
據悉，該單位處於低層，惟景觀不錯，可望部分海景。
2018年3月購入價8280萬
翻查資料，原業主於2018年3月以8,280萬購入該單位，當時成交呎價高達37,653元，反映最新成交價，帳面勁蝕5,552萬元，物業貶值67%。
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