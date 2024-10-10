啟德DOUBLE COAST I施政報告後開價　會地黃光耀倡助年輕人置業

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I，今日（10日）公布最新銷售部署，項目最快將於施政報告發表後即下周公佈首張價單，當中特色戶及臨海戶大機會以招標形式推售。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目自上月正式命名後已接獲近1,000個查詢，部署最快於施政報告發表後公佈首張價單，當中特色戶及臨海戶大機會以招標形式推售。

另外，集團其他位於啟德區內的項目於本月共錄得36宗成交，套現3.4億元，而今年則共累售317伙，套現46.6億元。

黃光耀：期望施政報告出台更多利好樓市的政策

黃光耀指，美聯儲減息後，香港銀行隨即調整利率，帶動股市、樓市暢旺。而且上周國內推救市組合拳，進一步帶動股市，同時帶動資金回流金融及物業市場，加速租轉買及投資客等入市。他期望下周施政報告推出台更多利好樓市的政策，如幫助年輕人置業及重啟3,000萬海外投資移民計劃等。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

陳永傑望港府跟隨國內大力救市政策

為配合項目銷售部署，中原地產特於區內設立項目專門店。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後樓市氣氛不及撤辣火爆，但利好效益持久。再加上內地推救市措施穩經濟，對香港樓市亦有一定幫助。他強調，國內大力救市下，希望香港政府於下周施政報告亦「多多少少」跟隨，大力推針對救樓市或經濟的政策。

料本月一手成交2500宗 第四季止跌回升3至5%

他補充，香港樓市已進入轉勢大時代，交投氣氛持續升溫，各大發展商趁轉角市推售新項目，而且訂價仍舊克制，加上租金升勢凌厲，「供平過租」情況已經出現，進一步刺激買家入市意欲。新盤百花齊放，而且銷情造好，反映市場購買力正逐步釋放，預計樓市交投先量後價，本月一手成交量可達2500宗，創7個月新高，樓價第四季止跌回升3至5%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

第一期合共361伙 主打一房及二房

項目位處啟德跑道區第4B區1號地段，將分為3期發展，合共提供1,590伙。當中第一期DOUBLE COAST I涉及361伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房。現時施工進度已經接近現樓落成。