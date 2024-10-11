租樓不如供樓！家庭客棄租轉買　斥775萬購東堤灣畔三房套

隨著減息周期展開，供樓負擔減輕，部份租客轉租為買。東涌東堤灣畔錄得「租轉賣」個案，一伙3房單位最新以775萬元沽出，呎價10,039元。原業主持貨4年，單位貶值近10%。



租金升勢持續家庭客「租轉買」

中原地產分行經理曹嘉華表示，成交單位為東涌東堤灣畔5座低層H室，實用面積772平方呎，屬3房套房間隔，望城市景。原業主叫價800萬元，買家心儀東堤灣畔鄰近港鐵站及商場，交通起居方便，睇樓後還價25萬元洽購上址，終以775萬元成交，呎價10,039元。

值得留意，買家為租樓多年的本地家庭客，見租金不斷上升，加上減息周期已開始，認為幫業主供樓不如自己供，遂轉租為買。

↓↓ 東涌東堤灣畔5座低層H室景觀↓↓

單位外望城市景。（代理圖片）

持貨4年帳蝕85萬

據悉，原業主於2020年12月以860萬元買入單位，持貨4年，賬面蝕85萬元，單位貶值近10%。參考屋苑同類型最新成交，涉及單位為東堤灣畔5座高層A室，間隔面積相同，於今年5月以790萬元成交。

曹嘉華續指，減息後區內交投明顯升溫，本月至今暫錄約20宗買賣成交，而上月同期只有7宗成交。東堤灣畔本月暫錄2宗成交，實用呎價約10,256元。