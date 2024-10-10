北角城市花園三房808萬平沽 呎價低見1萬元 創屋苑近年新低
撰文：李明珠
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近期樓價持續整固，部分老牌屋苑單位錄得近年呎價新低。北角城市花園一伙三房單位最新以808萬元成交，呎價低見10,012元，險守1萬元關口，並創屋苑近年呎價新低。
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，該單位為城市花園1座低層B室，實用面積807平方呎，三房連主人套房設計，向南面眺望樓景。原業主最初叫價930萬元放盤，直至最新以808萬元沽出，累減122萬元或13%，折合呎價10,012元。
呎價創近年新低、低同類近2成
資料顯示，是次單位呎價創屋苑近年新低。參考近期同類成交，2座23樓A室，面積間隔相同，於今年7月以970萬元成交，呎價12,020元。即是次單位較其低出約17%。
原業主屬早於1983年11月即屋苑入伙初期買入單位，當時買入價僅約60萬元，持貨41年轉手帳面大幅獲利748萬元，期内升值逾12倍。
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