樓價原地踏步　馬鞍山迎海．星灣兩房623萬沽　10年僅升1%

二手市場疲弱，有持貨10年的業主沽貨離場，新近以623萬元沽出馬鞍山迎海．星灣御兩房戶，十年樓價僅升值1%，表現近乎原地踏步。



世紀21分行經理胡國強表示，是次成交為馬鞍山迎海．星灣御23座低層C室，實用面積511平方呎，屬兩房間隔，座向東南望園景。據知，單位最初以640萬元叫價放盤，新近以623萬元沽出，呎價12,192元。換言之，單位放盤1年累減17萬元易手。

馬鞍山迎海．星灣御。

低銀行估價最多9%

參考同類成交單位為23座低層C室，實用面積相同，較今次成交單位高2層，於2023年初以743萬元沽出。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為684萬元，而恒生估價則為641萬元。即最新成交價較估價低2.8%至8.9%。

持貨10年樓價僅升值1%

據知，原業主於2014年11月以616萬元入市，持貨至今10年，是次轉手帳面僅獲利7萬元，單位期內升值1.1%。