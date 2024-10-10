「五球」進駐西半山豪宅段　羅便臣道呎價1.3萬、貼近沙田第一城

撰文：蔡偉南
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樓價持續向下，進駐西半山羅便臣道豪宅段唔使「五球」。西半山羅便臣道豪景閣一伙兩房戶，新近以480萬元沽出，為近年罕見跌穿四球情況，成交呎價1.33萬元。

美聯西營盤站分行高級分區營業經理陳凱廸表示，上述單位為羅便臣道21號豪景閣一個低層B室單位，實用面積360平方呎，兩房間隔，由於物業位處傳統豪宅地段，加上低於500萬元，銀碼相宜吸引，加上樓市氣氛向好，故獲用家垂青，並以480萬元易手，呎價約為13,333元。

↓羅便臣道21號豪景閣低層B室↓

羅便臣道21號豪景閣低層B室。（代理相片）

1996年購入價210萬

原業主於1996年6月以約210萬元購入上述物業，是次轉手帳獲利約270萬元，物業升值約129%。

西半山羅便臣道豪景閣。

同廈高峰期同類高層765萬

翻查近兩年同屋苑成交個案，實用面積相若的兩房戶，面積約360至361平方呎，成交價介乎505萬至630萬元。

至於該廈最貴一伙為2018年，極高層一伙面積361平方呎的兩房戶，以765萬元成交，呎價高達21,191元。

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