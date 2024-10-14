啟德嘉峯匯銀主盤499萬沽 四年貶值逾3成 內地客入市租轉買
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，啟德半新盤嘉峯匯一伙開放式銀主盤，新近以499萬元沽出，呎價約1.7萬元，單位四年貶值逾兩球32.6%。至於，新買家為內地客轉租為買，早前不斷四出睇樓 ，於參觀上述單位後決定入市。
嘉峯匯開放式銀主盤499萬沽
利嘉閣地產分行經理薛丁武表示，是次成交為啟德嘉峯匯1B座低層E室，實用面積約290方呎，屬開放式戶，座向南，外望屋苑內園泳池景，屬銀主盤。據知，銀主最初以540萬叫價放盤，終以499萬元沽出，呎價約17,207元。
內地客轉租為買 參觀後入市
至於，新買家為內地人，計劃「轉租為買」，早前亦與家人參觀過啟德、沙田大圍一帶的放盤，最後認為啟德區內多新樓供應，當中環境、交通及購物不錯，經參觀上述單位後並入市。
據悉，上述單位於2020年以740.9萬元沽出，單位至今約4年期內貶值241.9萬元或32.6%。薛丁武補充，該屋苑目前約42個單位放賣，最低入場費由約570萬元起。
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