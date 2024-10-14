業主移民845萬蝕沽元朗Grand Yoho兩房　回流家庭客撈底承接

在移民潮下，部分業主及買家心態出現兩極。元朗Grand Yoho一伙兩房單位新近以845萬元沽出，呎價14,274元。原業主於8年前一手買入單位，帳面蝕讓124.84萬元，單位貶值13%。



代理買機票到台灣促成交易

美聯物業分行營業經理曹錦輝表示，該單位為Grand Yoho第9座極高層B室，實用面積約592平方呎，屬兩房連士多房間隔。由於原業主已移居台灣，故早前叫價865萬元放售單位。而新買家則為回流家庭客，見單位裝修合適，隨即議價20萬元以845萬元承接，折合呎價約14,274元。據悉，為促成交易，代理更買機票即時前往台灣，以便業主簽約完成交易。

8年前一手買入貶值13%

資料顯示，屋苑近期二手成交呎價為13,821元，是次單位呎價較其略高3%。

原業主於2016年以969.84萬元一手購入單位，持貨8年，是次轉手帳面蝕約124.84萬元，單位貶值13%。