施政報告2024｜代理：增物業市場流轉　新投資移民計劃有利豪宅

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內三份施政報告。其中金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。



同時又公佈優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。



中原陳永傑：可增加物業市場流轉

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為可增加物業市場流轉，令樓市更穩健發展。而放寬按揭限制，變相降低了首期支出，入市門檻降低，而且取消了因樓價或用途的按揭限制，相信有效吸引外資及聰明資金重投香港物業市場。

另外，優化投資移民政策方面。陳永傑指，以往投資移民均傾向購買豪宅滿足自住需要，今次可將住宅投資納入投資總額計算，相信可加快該類買家入市豪宅的決定，對5,000萬元以上豪宅成交最受惠。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

美聯布少明：料新投資移民計劃有利豪宅市場

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示對措施表示高度的歡迎，又指新一份《施政報告》提出，投資住宅物業按揭成數上限由原先6成升至7成，相信有助吸引投資需求入市。尤其是現時樓價已較高峰期大幅回調，配合減息周期啟動，同時租金持續攀升，令租金回報率轉為吸引，多個屋苑「供平過租」情況已經重臨。

至於，優化「新資本投資者入境計劃」，布少明表示新措施有利豪宅市場；料推高逾5,000萬元住宅註冊量，相信在新措施下今年逾5,000萬元住宅註冊量有望挑戰600宗水平，創3年新高。而在優化投資移民計劃後，料當中逾5,000萬至1億元豪宅更為受惠。估計投資移民當中不少為內地人，相信在新措施下，料有關佔比有望升至6成半水平。