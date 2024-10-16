施政報告2024｜仲量聯行曾煥平：有用但輕微　料未能扭轉樓價跌勢

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日宣讀任內三份施政報告。其中金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。



同時又公佈優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。



放寬投資移民有助住宅市場但影響輕微

仲量聯行香港主席曾煥平認為，放寬投資移民至住宅，此措施對住宅市場有幫助，但影響輕微。今年推出投資移民計劃後，僅有47個成功個案，申請人數僅448宗，預期計劃擴展至住宅市場後，申請人數及對住宅成交量的刺激作用也有限。

仲量聯行曾煥平指，未來樓價走勢還看內地刺激經濟措施效用

未來樓價走勢還看內地刺激經濟措施效用

另外，放寬按揭成數，曾煥平認為措施對投資者或購買第二套住宅的買家最有幫助，在工資欠增長下，置業人士的購買力亦因而增加。

兩大措施可望推高住宅成交量，尤其新盤的交投量，但未能扭轉樓價跌勢。未來香港樓價走勢，主要觀察內地政府推出的刺激經濟措施所發揮的效用。

仲量聯行香港主席曾煥平。

陳國章：改裝學生宿舍可舒緩三、四星級酒店及乙級寫字樓高空置率

至於學生宿舍方面，仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，香港以鄰近大學及地鐵站的三、四星級酒店及乙級寫字樓的規模最適合改裝作學生宿舍。現時不少酒店正面對空置率高企的問題，原因在於來港的內地旅客多為即日往返，乙級寫字樓則面對需求疲弱的挑戰。政府推出先導計劃，鼓勵市場改裝寫字樓及酒店為學生宿舍，不但有助提供足夠宿位予非本地學生，更有助舒緩三、四星級酒店及乙級寫字樓空置率高的問題。

以往要將酒店轉作學生住宿，單是略為修改房間數目轉作公共空間也涉及牌照事宜，手續繁複，若政府拆牆鬆綁，改裝作學生住宿將更便利，鼓勵更多投資者投資此市場。

都會大學早前以10億購入紅磡一間酒店作學生宿舍，命名為「MU88」，總共提供255個房間。（周令知攝）

油站用地「一地多用」 料吸引發展商、投資者注意

陳國章又指，電動車已見普及，但充電站未完全追上需求，近期已見有投資者改裝三、四線的街舖轉作雙泊位的充電站。

政府計劃將現有油站用地以「一地多用」模式設立充電站及在上蓋發展其他用途，料將吸引發展商及投資者注意，上蓋發展最適合作商場等發展。