啟德DOUBLE COAST I 涉361伙　最細開放式265呎　預告下周開價

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I，今日（17日）上載樓書，全盤涉及361伙，戶型渡蓋開放式至四房，最細開放式戶實用面積265平方呎。



DOUBLE COAST I主打一房及兩房，佔項目8成。發展商表示，項目於下星期開放尖沙咀港威大廈2座9樓示範單位，並公布首張價單。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，施政報告公佈後有感後市向好，故將加快推盤步伐應市。項目主打一房及兩房，罕有提供低座臨海單位，他指，該盤大機會下周內公布首張價單，最快本月底開售。價格方面，考慮到施政報告後部分新盤加價，故可能溫和調升價格。

後市方面，他指，減息後啟德區內錄650宗成交，屬全港最高。而施政報告提及提早三年落實啟德綠色智慧運輸系統等多項措施，將增加啟德區發展潛力，再加上施政報告放寬按揭，料項目將吸引更多投資客和公司客入市。

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，項目分高低兩座，低座為全盤唯一低座向海單位，僅設23個少量單位，罕有「戶戶向海」，涵蓋一房至三房一套戶型。

DOUBLE COAST I 涉361伙 最細開放式265平方呎

DOUBLE COAST I合共提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積265至1,275平方呎。當中開放式戶實用面積265平方呎、一房戶實用面積304至335平方呎、兩房實用面積419至480平方呎、三房戶實用面積637至335平方呎。

至於，四房戶屬高庭天際特色戶，實用面積1,260至1,275平方呎，另高座或低座特色戶實用面積由207至444平方呎。

最細開放式265平方呎

當中最細單位為第三座1樓至38樓G室，實用面積265平方呎，開放式間隔。最大第三座39樓A室，四房間隔，實用面積1275平方呎，連264平方呎平台及402平方呎天台。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

第一期合共361伙 主打一房及二房

項目位處啟德跑道區第4B區1號地段，將分為3期發展，合共提供1,590伙。當中第一期DOUBLE COAST I涉及361伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房。現時施工進度已經接近現樓落成。