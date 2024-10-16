施政報告2024｜啟德集體運輸提早3年落成　新世界啟德柏蔚森受惠

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內第三份施政報告。報告指出，將優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。



新世界發展營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，最新《施政報告》優化住宅物業按揭貸款條件，金管局將放寬按揭成數上限至七成，包括非自用及公司名義持有物業，料進一步帶動投資者入市意欲。

此外，集團旗下啟德「柏蔚森」將受惠於《施政報告》最新智慧綠色集體運輸系統發展方案，通過創新的推展方式及建造方法，提早3年落成啟德智慧綠色集體運輸項目，進一步加強啟德跑道區交通網絡，令區內交通配套更完善。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總經理何家欣。

啟德柏蔚森累售444伙、限量為7伙兩房提供折扣

踏入10月，項目約半月內速沽111伙，套現逾7.6億，當中包括8組投資客大手購入多伙作投資用途，佔本月成交量近3成；其中最大手合共購入8伙園景及海景單位作投資。項目開售三個月至今共售出444伙，套現近30億元，為2024年啟德跑道區銷量冠軍。

有見市場反應熱烈，「柏蔚森II」限量為7伙兩房一套單位，提供折扣優惠高達17%，價單呎價由21,246至23,692元， 折實呎價由17,634至20,610元。此間隔戶型市場供應罕有，特別受投資客追捧。

新世界及遠東發展啟德PARK PENINSULA承景街2號住宅項目柏蔚森 （THE PAVILIA FOREST）。（蔡偉南攝）