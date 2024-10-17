君臨天下複式特色戶5200萬沽　屬矚目凶宅同層、持貨十年倒蝕4球

市場錄得凶宅同層成交。九龍站君臨天下一伙複式平台特色單位，新近以5,200萬元連車位沽出，呎價28,650元。原業主早於2014年一手購入單位，帳面僅獲利12萬元，賺幅不足1%。連同辣稅等使費計算，料實蝕逾430萬元離場。據悉，單位位處屋苑凶宅同層，造價大受影響。



市場消息指，該單位為君臨天下極高層複式戶，實用面積1,815平方呎，四房套間隔，為複式設計連168平方呎平台。

單位早前曾叫價6,880萬元放盤，最新減至5,200萬元連車位易手，累減1,680萬元或24%，折合呎價28,650元。

↓↓君臨天下極高層複式戶↓↓

位處「水果大王」矚目凶宅同層、造價受拖累

據悉，單位位處屋苑凶宅同層，因此造價及租金受一定影響。該同層的凶宅單位由賭王四太梁安琪所持有，為一伙四房複式單位。事源2013年有「水果大王」之稱的富商彭熾輝，因被懷疑包養「小三」，於該單位内被前妻餵食安眠藥後，遭亂刀斬過百刀而身亡。其涉案前妻疑畏罪再從單位躍下，墜下平台泳池當場死亡。

目前銀行仍未為該層所有單位提供即時網上物業估價。

持貨10年帳面僅獲利0.2%、實蝕四球

資料顯示，原業主於大約10前以接近5,200萬元一手購入單位，持貨10年，帳面輕微獲利，賺幅僅僅0.2%。由於當年買入單位時需要繳付8.5%辣稅，連同使費計算，料實蝕逾430萬元離場。