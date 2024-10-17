君臨天下複式特色戶5200萬沽 屬矚目凶宅同層、持貨十年倒蝕4球
撰文：李明珠
出版：更新：
市場錄得凶宅同層成交。九龍站君臨天下一伙複式平台特色單位，新近以5,200萬元連車位沽出，呎價28,650元。原業主早於2014年一手購入單位，帳面僅獲利12萬元，賺幅不足1%。連同辣稅等使費計算，料實蝕逾430萬元離場。據悉，單位位處屋苑凶宅同層，造價大受影響。
市場消息指，該單位為君臨天下極高層複式戶，實用面積1,815平方呎，四房套間隔，為複式設計連168平方呎平台。
單位早前曾叫價6,880萬元放盤，最新減至5,200萬元連車位易手，累減1,680萬元或24%，折合呎價28,650元。
↓↓君臨天下極高層複式戶↓↓
位處「水果大王」矚目凶宅同層、造價受拖累
據悉，單位位處屋苑凶宅同層，因此造價及租金受一定影響。該同層的凶宅單位由賭王四太梁安琪所持有，為一伙四房複式單位。事源2013年有「水果大王」之稱的富商彭熾輝，因被懷疑包養「小三」，於該單位内被前妻餵食安眠藥後，遭亂刀斬過百刀而身亡。其涉案前妻疑畏罪再從單位躍下，墜下平台泳池當場死亡。
目前銀行仍未為該層所有單位提供即時網上物業估價。
持貨10年帳面僅獲利0.2%、實蝕四球
資料顯示，原業主於大約10前以接近5,200萬元一手購入單位，持貨10年，帳面輕微獲利，賺幅僅僅0.2%。由於當年買入單位時需要繳付8.5%辣稅，連同使費計算，料實蝕逾430萬元離場。
炒家478萬沽鰂魚涌南豐新邨兩房 四個月大賺49萬走、升幅逾1成施政報告後再成交 太古城兩房則王「意頭價」828萬沽 高估價11%多客出價爭大埔承峰千呎兩房、特設衣帽間 業主臨場反價940萬沽投資者趁低吸納 410萬連租約買沙田中心兩房收租 上手4年輸半球鄧成波家族9200萬減價沽廟街全幢物業 9年前收購慘蝕近4成離場將軍澳新都城三房651萬沽 業主見市況回暖、反價多1萬賣｜多圖九龍塘珏堡複式銀主盤2000萬沽 12年狂蝕43%、樓價蒸發1500萬