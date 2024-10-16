將軍澳新都城三房651萬沽　業主見市況回暖、反價多1萬賣｜多圖

減息效應下，樓市氣氛向好，部分業主見市況回暖開始反價。將軍澳新都城一伙三房單位新近以651萬元沽出，呎價12,100元。原業主持貨16年帳面獲利361.9萬元離場，單位升值1.25倍。



美聯物業高級營業經理陳巧琴表示，新都城2期9座中高層D室，實用面積約538平方呎，屬三房套房間隔，外望山景。據悉，原業主最初叫價650萬元放盤，近期獲新買家議價洽詢。

不過原業主見減息後市況開始回暖，信心增強，於是有意反價多8萬至10萬元。其後買賣雙方反覆議價，最終業主願意略為退讓，僅反價1萬元至651萬元成交，折合呎價約12,100元。

↓↓新都城2期9座中高層D室↓↓

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與近期同類單位成交價相若

代理指，雖然單位遭反價，但買家感價錢仍然吸引，於是決定照「扑鎚」承接單位自住。資料顯示，屋苑近期同類單位以650萬元沽出，與是次單位造價相若。

原業主於2008年7月以約289.1萬元購入單位，持貨約16年轉手，帳面賺約361.9萬元，或升值1.25倍。