多客出價爭大埔承峰千呎兩房、特設衣帽間　業主臨場反價940萬沽

新一份施政報告昨日公佈，部分業主預期樓市進一步利好，反價放售單位。大埔承峰一伙三房單位新近以940萬元沽出，呎價9,631元。原業主2年前購入單位，帳面蝕讓208萬元離場，單位貶值18%。



市場消息表示，該單位為承峰3座高層W室，實用面積976平方呎，原則為三房間隔。原業主買入後重新裝修並改作兩房，將一間睡房改造為衣帽間。單位日前叫價930萬元放盤，由於屋苑罕有二手放盤，隨即吸引多組買家出價洽詢，加上施政報告快將公佈，業主最終臨場反價10萬元以940萬元售出單位，折合呎價約9,631元。

↓↓承峰3座高層W室↓↓

持貨2年貶值18%

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交於2022年2月促成，單位位處同座低層W室，實用面積及間隔相同，成交價為1,148萬元。即是次單位較同類高位下跌18%。

原業主於2022年以約1,148萬元購入單位，持貨約2年轉手，帳面蝕讓約208萬元，期內貶值18%。