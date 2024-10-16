鄧成波家族9200萬減價沽廟街全幢物業　9年前收購慘蝕近4成離場

鄧成波家族持續蝕讓沽出大型物業。油麻地廟街41，41A, 43號全幢大廈及廟街45號地下及4樓，早前叫價1.2億元放售後，最新減價至9,200萬元連租約沽出，減價逾2成，呎價約6,133元。據悉，鄧成波家族於2015年及2017年分批購入該批物業，合共斥資約1.47億元。即最新成交價帳面蝕讓5,500萬元，蝕幅高近4成。



涉及的物業包括油麻地廟街41，41A, 43號全幢大廈，以及廟街45號地下及4樓。物業為一幢10層高的住宅大廈，設升降機，總實用面積約15,000平方呎。

住宅部份現為學生宿舍營運商全幢租用，租約至2026年。而地下則設有2間舖位，目前有1間為交吉狀態，整體出租率超過9成。物業曾於8月推出市場放售，當時叫價1.2億元，最新成功以9,200萬元連租約沽出，減價2,800萬元或逾2成，折合呎價約6,133元。

鄧耀邦斥1.47億買入物業、現估值低買入價約18%

資料顯示，廟街41至43號屬同一個地段，早年與廟街45號合併組成一幢住宅大廈，其中廟街45號的業權被分拆出售。「波叔」鄧成波之子鄧耀邦於2015年以1.1億元收購廟街41至43號全幢舊樓後，再於2017年分別以2,800萬元及890萬元買入廟街45號地下及4樓，合共斥資1.47億元。估計當時家族計劃逐步收購統一業權並進行重建。

按物業最新成交價計算，物業樓價較當年買入價蝕讓約5,500萬元，大幅貶值37.4%。