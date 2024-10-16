鄧成波家族9200萬減價沽廟街全幢物業 9年前收購慘蝕近4成離場
撰文：李明珠
出版：更新：
鄧成波家族持續蝕讓沽出大型物業。油麻地廟街41，41A, 43號全幢大廈及廟街45號地下及4樓，早前叫價1.2億元放售後，最新減價至9,200萬元連租約沽出，減價逾2成，呎價約6,133元。據悉，鄧成波家族於2015年及2017年分批購入該批物業，合共斥資約1.47億元。即最新成交價帳面蝕讓5,500萬元，蝕幅高近4成。
涉及的物業包括油麻地廟街41，41A, 43號全幢大廈，以及廟街45號地下及4樓。物業為一幢10層高的住宅大廈，設升降機，總實用面積約15,000平方呎。
住宅部份現為學生宿舍營運商全幢租用，租約至2026年。而地下則設有2間舖位，目前有1間為交吉狀態，整體出租率超過9成。物業曾於8月推出市場放售，當時叫價1.2億元，最新成功以9,200萬元連租約沽出，減價2,800萬元或逾2成，折合呎價約6,133元。
鄧耀邦斥1.47億買入物業、現估值低買入價約18%
資料顯示，廟街41至43號屬同一個地段，早年與廟街45號合併組成一幢住宅大廈，其中廟街45號的業權被分拆出售。「波叔」鄧成波之子鄧耀邦於2015年以1.1億元收購廟街41至43號全幢舊樓後，再於2017年分別以2,800萬元及890萬元買入廟街45號地下及4樓，合共斥資1.47億元。估計當時家族計劃逐步收購統一業權並進行重建。
按物業最新成交價計算，物業樓價較當年買入價蝕讓約5,500萬元，大幅貶值37.4%。
賣極都有！鄧成波家族放售廟街全幢物業 估值1.2億低買入價兩成鄧成波家族放售深水埗黃金大廈一籃子物業 市值約2.5億鄧成波家族觀塘悅品海景酒店招標至11月5日 可做學生住宿鄧成波家族駱駝漆中心4.1億沽 十年蝕62%、傳伯恩光學楊建文接貨財務公司指遭拖欠6600萬 入稟要求已故舖王鄧成波兩子賣樓還債鄧成波家族再次售西貢5幢工廈、估值9.5億 較一年前叫價低逾30%鄧成波家族放售「龍床盤」菁雋基座 估值2億、較兩年前挫1.88億