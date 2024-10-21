啟德DOUBLE COAST I示位曝光　以悉尼海岸作靈感　採大地色系家具

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I，今日（21日）開放三伙示範單位於傳媒參觀，當中戶型涵蓋一至三房間隔。



項目今日開放三伙示範單位，當中兩房開放式廚房屬連裝修示範單位，按照第3座28樓A室搭建，實用面積440平方呎，當中室內設計以悉尼海灣的海岸式生活為靈感，採大地棕色家具營造時尚舒適感 ，呈現悉尼時尚都市魅力。

其中客廳方正實用，開放式廚房空間寬敞，爐具、雪櫃及洗衣機集中。廚櫃內設抽拉式置物籃，食材、用具收納更靈活就手。另亦採三合一露台，令空間更實用。至於浴室牆身及浴室櫃檯面分別選用天然大理石及天然石材鋪砌。

另外，主人睡房間隔方正實用，空間偌大，足夠空間放置衣櫃及梳妝枱，睡房配備線條簡約開放式造型家具，配搭特色花紋牆紙。

↓↓第3座28樓A室示範單位↓↓

+ 1

另外，三房套連開放式廚房屬無改動示範單位，按照第3座28樓B單位搭建，實用面積627 平方呎，屬期數內標準單位實用面積最大戶型，單位位於大單邊，外望海景。廚房屬開放式設計，設特長L型工作枱面，廚櫃內設旋轉式置物籃，食材、用具收納更靈活就手。

另亦採三合一露台設計，與客廳寬度看齊，景觀更開揚，亦提升室內採光及通風。單位兩間睡房間隔方正實用，其中主人睡房空間闊落，放置雙人床後可三邊上落床，更仍有空間設置衣櫃、床頭櫃及化妝台

↓↓第3座28樓B室示範單位↓↓

+ 4

最後，一房開放式廚房同屬無改動示範單位，按照第3座28樓H單位搭建，實用面積 324 平方呎，外望啟德空中花園景觀。

廚房同樣採開放式設計，設特長 L 型工作枱面，至於三合一露台與客廳寬度看齊，令景觀更開揚，亦提升室內採光及通風。當中，睡房偌大寬闊，空間靈活多變，採用玻璃幕牆設計，有效提高室內採光度，浴室特別預設全身鏡。

↓↓第3座28樓H室示範單位↓↓

+ 2

第一期合共361伙 主打一房及二房

項目位處啟德跑道區第4B區1號地段，將分為3期發展，合共提供1,590伙。當中第一期DOUBLE COAST I涉及361伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房。現時施工進度已經接近現樓落成。