長沙灣瑜悦3小時累收1000票　超額認購19倍　不排除短期內加推

華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建住宅項目瑜悦，今日（18日）開放示範單位予公眾及開始收票，3小時已錄逾1,000票，按首批50伙單位計算，超額認購19倍。發展商指，不排除短期內加推價單第2號應市。



華懋集團銷售總監封海倫表示，項目日前公佈第1號價單，涉及單位共50伙。項目今日開始收票，僅3小時已錄逾1,000票，按首批50伙單位計算，超額認購19倍。由於反應熱烈，不排除短期內加推價單第2號應市。

另外，項目今日亦正式開放示範單位參觀予公衆，連同昨天舉辦的「如心賞會員優先睇」參觀活動，展銷廳共錄得逾3,000人次參觀，反應理想。

瑜悦在周二（15日）公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價14,888元，入場費454.54萬元起，屬一房戶。瑜悦首批折實平均呎價14,888元，較2016年恒地南昌一號首批50伙，折實平均呎價15,482元再低3.83%，反映時光倒流近8年前水平。

↓↓28樓C室無改動示範單位↓↓