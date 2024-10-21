兩大新盤對冚　周末新盤錄503宗　BLUE COAST II首輪沽191伙

周末兩大焦點新盤開售，刺激一手交投。過去兩日（19至20日）新盤市場錄得503宗成交，較上周的377宗上升33.4%。當中長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期BLUE COAST II周六首輪開售256伙，即日沽出191伙，套現逾25億元。



BLUE COAST II 即日沽191伙 吸金逾25億

黃竹坑BLUE COAST II於周六首輪推售256伙，即日沽出191伙，佔比約75%，合共套現逾25億元。項目錄得多組大手客，當中首個買家為內地客，斥近7,800萬買入四伙單位，買入房型為兩房至三房。另外，當日接近九成沽出的單位成交金額均過千萬元，兩房及三房的平均成交價分別為1,100萬及1,750萬元。

發展商指，項目第一及第二期合共套現逾133億元。

↓↓黃竹坑BLUE COAST II 首賣場面熱鬧↓↓

+ 5

黃竹坑站港島南岸項目。

啟德天璽．天第三輪價單215伙沽清

新地（0016）旗下啟德天璽．天再於周六進行第三輪銷售，合共推售248伙，其中215伙以價單形式推出，即日内全數價單單位沽出。市場消息指，項目首三輪推出發售的價單單位均於即日沽清，短短3周合共售出657伙。若連同招標單位計算，項目3周累售出約700伙，佔第一期全盤906伙的77%。

發展商隨即加推98伙單位，折實入場費約616.1萬元，折實呎價20,537元起，個別單位輕微加價2至6%，最快周末推售。

+ 1

將軍澳海茵莊園周日連沽13伙、套現6600萬

九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園於周末兩天累售16伙，當中於周日單日連沽13伙，即日套現超過6,600萬元。涉及的單位包括12伙一房及1伙兩房單位，實用面積280至402平方呎，成交價由550.1萬至808.1萬元，折合呎價19,090元至20,102元。

發展商指，項目本月暫售出103伙，套現逾5.8億元。