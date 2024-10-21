東涌藍天海岸三房770萬沽 呎價8594元 業主因為呢樣低價放售
撰文：李明珠
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樓市氣氛向好，東涌區於過去周末連錄約7宗二手買賣成交，按周反彈超過2倍。當中東涌藍天海岸錄3宗成交佔最多，一伙三房單位最新以770萬元沽出，呎價8,594元，跌穿9,000元關口。
中原地產分行經理黃宏超表示，該單位為藍天海岸6座低層C室成交，實用面積896平方呎，三房套房連工作間間隔，望園景及少海景。
內櫳裝修殘舊、廚櫃已拆除
單位最初叫價840萬元放盤，由於單位內櫳裝修殘舊，廚房內廚櫃已拆除，買家需要進行全屋裝修才能入住；原業主最終願意大減70萬元以770萬元沽出，折合呎價8,594元。
造價較市價折讓4%至6%
代理表示，由於單位需要大裝修，造價較市價有所折讓4%至6%。原業主於2004年以300.8萬元買入單位，持貨20年，帳面獲利469.2萬元，單位升值1.6倍。
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