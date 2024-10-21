大圍溱岸8號三房1230萬沽　呎價1.48萬、創屋苑今年新低

雖然市場氣氛回暖，部分屋苑仍錄得今年新低呎價。大圍溱岸8號一伙三房新近以1,230萬元沽出，呎價14,891元，創屋苑今年呎價新低。原業主於持貨12年，帳面獲利340.6萬元。



市場消息指，該單位為2座中層G室，實用826平方呎，屬三房套連工人套房間隔，外望文化博物館及河景。單位於施政報告公布前以1,230萬元售出，折合呎價14,891元。

呎價創屋苑今年新低

資料顯示，是次單位呎價創屋苑今年呎價新低。而屋苑對上一宗同類成交於今年3月促成，單位位處同座高層G室，成交價1,420萬元，即是次單位造價較半年前高層戶低出190萬元或13%。

原業主於2012年以889.4萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利340.6萬元，期内升值38%。