市區鐵路盤匯璽慘蝕　高層一房海景723萬沽　6年帳面蒸發逾兩成

二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。當中，南昌站大型屋苑匯璽一伙高層海景一房戶，以723萬元沽出，較原業主6年前買入價949萬元，帳面勁蝕約24%離場。



中原地產分行高級區域經理許永生表示，是次成交為南昌站匯璽II 5B座高層C室，實用面積362平方呎，屬一房間隔，可享海景。單位最初以800萬元叫價放盤，及後劈價77萬元或10%，至以723萬元沽出，呎價19,972元。

至於，新買家為外區客，鍾情單位景觀及交通方便，議價後感合理即決定入市自用。

南昌站匯璽。

上手持貨6年帳面蝕226萬離場

參考對上一宗同類成交要追溯至2022年10月，涉及為5B座高層C室，實用面積相同，較是次成交低3層以800萬元沽出，即同類單位兩年跌價9.6%。

據知，原業主於2018年9月以949萬元買入單位，持貨6年，是次轉手帳面需蝕讓226萬元，單位期內貶值約24%離場。