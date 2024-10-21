屯門星堤三房1465萬沽、連千呎天台及按摩池　一手貨蝕3成｜多圖

新盤低價搶客，拖累同區二手樓價，部分屋苑錄得大幅蝕讓。屯門掃管笏星堤一伙三房天台特色戶，新近以1,465萬元連車位沽出，呎價9,806元。原業主早於13年前一手買入，帳面仍需蝕讓655萬元離場，蝕幅高達31%，創屋苑歷來最高蝕幅。



美聯物業客戶主任陳德灝表示，該單位為星堤1座頂層連天台戶成交，實用面積1,494平方呎，三房套房間隔連1,130平方呎天台，設有內置樓梯上天台，向東享開揚山景。

青山公路區內租客承接

據放盤圖片可見，天台空間偌大，更設有按摩池。原業主早前叫價1,800萬元連1個車位放售，其後主動下調至1,550萬元，並於近日獲新買家洽詢。新買家為青山公路區內租客，見樓市回穩，看好後市，最終議價以1,465萬元承接，折合呎價約9,806元。

↓↓星堤1座頂層連天台戶↓↓

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13年前一手買入、貶值逾3成

資料顯示，屋苑於2011年入伙，今年錄得約11宗二手成交，呎價由7,945至10,661元。由於是次單位為特色戶，近期沒有同類成交。

原業主則於2011年以2,120萬元連車位一手向發展商買入，持貨13年，現轉手帳面蝕讓655萬元，單位期内貶值31%，創屋苑歷來最高蝕幅。