嘉里緹外花園大宅1.85億招標沽、呎價4.3萬　尚餘3伙花園大宅待售

嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外今日（21日）招標售出一伙地下連花園大宅，連車位成交價1.85億元，呎價42,913元。項目至今累售28伙，合共套現近90億元，平均呎價達60,000元。



花園大宅1.85億連車位招標沽

最新售出單位為第5座地下A室花園大宅，實用面積為4,311平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔。單位最新連1個車位以1.85億元成交，呎價約42,913元。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗（右）

尚餘3伙花園大宅待售

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次交易是項目繼上星期一售出第2座地下B室花園大宅後，再度錄得成交，充分反映市場對超級豪宅渴求。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮表示，今年1月起開售，截至10月已售出6伙，現餘下最後3伙花園大宅待售，同時項目今年已錄得23宗成交，套現逾77億元。