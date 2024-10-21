啟德DOUBLE COAST I料48小時内開價　首批至少73伙　最快月底推售

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I，今日（21日）開放三伙示範單位於傳媒參觀，最快於周末對外開放。發展商表示，該項目將於48小時內開價，涉及至少73伙單位。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目今日開放三伙示範單位優先供傳媒參觀，最快周末對外開放示範單位，最快月底至下月初推售。另外，項目最快48小時內開價，料推不少於2成單位，涉及至少73伙。

該盤定價將參考同區推售項目，當中包括會德豐地產旗下Miami Quay I，海景單位造價由2.3萬至2.4萬元不等，望內園景單位造價則由1.9萬至2萬元。

至於集團部署方面，料11月中至12月推出灣仔春園街項目，並緊接山頂種植道項目。