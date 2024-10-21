華懋長沙灣「瑜悦」暫收5500票　超額認購54倍、最快周日首輪開賣

華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建住宅項目瑜悦，上周二（15日）公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價14,888元，時光倒流近8年前水平，入場費454.54萬元起，屬一房戶。發展商今日（21日）公布最新部署，項目暫接獲5,500個認購登記，以首兩張價單共100伙計，超額認購逾54倍。



華懋集團銷售總監封海倫表示，截至今日下午4時，展銷廳及示範單位已錄逾1.5萬人次參觀。不排除短期加價加推，最快周日展開首輪銷售，不排除盡推全盤198伙。

至於入票人士當中，約7成為年輕家庭客人，另約3成為收租及投資客。若以地區劃分，入票人士約6成為九龍同區客，3成為新界客人，約1成則來自港島區。

華懋集團銷售總監封海倫。

昨日加推新價單50伙

另外，項目昨天亦加推價單第2號，涉及50伙，包括31伙1房房、14伙2房戶，以及5伙3房連套房戶，實用面積由343 至594平方呎。折實售價為468.78萬元至1,038.54萬元，折實實用面積呎價為13,394元至17,484元。

至於，是次加推單位中，首次推出2房連開放式廚房單位，實用面積為470平方呎。

華懋集團銷售總監封海倫（左三）。

瑜悦上周推出首批50伙單位，包括34伙一房，13伙兩房，及3伙三房，實用面積由343至594平方呎。單位售價由546萬元至1,221萬元，扣除最高折扣優惠後，折實售價由454.54萬元1008.15萬元，折實呎價為13,252元至16,972元。

入場最平單位屬7樓F室，屬一房間隔，實用面積343平方呎，折實售價454.54萬元，呎價13,252元。該單位亦是項目最低呎價單位。

全港首個MiC私樓、樓面地價8743元

瑜悦屬本港首個以「組裝合成」建築法（MiC）興建的私人住宅項目，設有3層基座商場。華懋於2020年4月以9.128億元向市建局投得項目發展權，以可建總樓面約10.41萬方呎計，當年每平方呎樓面地價約8,743元。