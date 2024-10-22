內地客爆煲！逸瓏灣銀主盤1690萬蝕沽 4個月狂借財仔8次｜多圖
撰文：蔡偉南
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二手樓市依然未有明顯改善，市場出現一宗蝕讓個案。大埔白石角逸瓏灣一伙四房戶以1,690萬元沽出，較2014年9月買入價1,789.66萬元，帳面貶值約100萬元或5.6%。值得留意，該單位近年淪為提款機，屢次被抵押予財務公司或大型財務機構貸款，涉及至少13次抵押紀錄，當中在2021年5月至8月的4個月內，曾至少8次借財仔。
內地客業主持貨10年蝕百萬
上述單位為逸瓏灣1期16座低層B室，實用面積1,400平方呎，四房間隔，新近以1,690萬元沽出，成交呎價約12,071元。
原業主為一名內地客，於2014年9月份以1,789.66萬元購入該單位。即持貨約10年，帳面貶值約100萬元或5.6%。
↓↓逸瓏灣1期16座低層B室↓↓
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2018年起淪提款機、曾4個月至少8次借財仔
值得留意，該單位自2018年起淪為提款機，不時向財務公司借錢。其中在2018年至2020年期間曾三度借財仔，其中一次貸款金額高達約350萬元。
而在2021年5月至8月份，期間4個月內竟先後借財仔至少8次，大部份貸款金額介乎15萬至30萬元，合共涉及超過170萬元。
3月份曾2050萬賣出、惟交易告吹
翻查資料，該單位曾經在2024年3月份以2,050萬元賣出，惟未知是否因為涉及太多貸款紀錄，最終該宗交易未能完成交易。以最新成交價1,690萬元計算，成交價較7個月前賣平360萬元。
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