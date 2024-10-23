世間本無事　港人自擾之　香港是天堂　悲情自困之｜汪敦敬

筆者有長期參與公職回饋社會，其中包括屯門健康城市協會的主席，日前參加區內的健康推廣活動，聽到一個心理專家演講分享一個心理個案發人深省，令人可以自我檢討避免經常墮入誤區，當然包括生活及投資上，其故事內容是：



當你在街上行走的時候，突然間遇上一隻狗，與狗相遇人的反應往往分兩類：第一類是對狗感到恐懼，第二類是對狗感到喜愛及親切！這兩類人態度相反，誰人對？重要的是，這兩類人對狗隻的看法，其實只是基於生活中曾接受過甚麼訊息及遇上甚麽經歷，如果他的經歷和接收的訊息是認為狗會咬人，是危險的，他自然會對狗感到恐懼甚至敵對！

相反，如果那人接收的訊息和經歷認為狗是人類的朋友，就會較有安全感！甚至感到親切！同一隻狗相遇兩類不同的人就會有兩個不同的評價！香港樓市亦正是這個情況，很多人鑽牛角尖，認為樓市永遠升！或者認為樓市永遠跌！這些都是偏見！就算最樂觀的樓市理論，例如筆者的「龍市理論」也有升和跌的區間，筆者的理論只是認為樓價在調整過後是應該有正比率的上升動力！

西九文化區屬寵物友善地點。（九巴提供）

樓市有升有跌是市場的呼吸運動，而樓市在跌盪之下，長線仍向上升，更加是貨幣和通脹運動的結果！超出這個範圍去想的人，很可能浪費了人生！

和上文提及的比喻一樣，為何同一個樓市會有兩種極端的看法，其實問題不在樓市，在於不同人收到了甚麼訊息和經歷？與狗的故事一樣，不要將你人生放錯重點，應該先檢討自身的經歷和接收訊息的媒體！

將樓市歇斯底里地看好或看差都可能是一種病態，如果痛恨樓價高，那應該爭取在樓價低的時候入市，這才是一種解脫！否則樓價總有回升的時候，到時唱跌的人又再重新怨忿，又何苦呢！因為筆者每日都會在西九文娛康樂區散步，文娛區已經是一個放狗勝地，我經常會有與狗狹路相逢的時候，我探取第三個反應，就是不受其影響，繼續行自己的正常步伐，只要心態平靜就不會惹來挑戰的衝擊，繼續前進。恐懼的時候你只會感到這個世界是地獄，樂觀的時候自然看到世界是天堂的一面，而人間天堂最好的板塊叫香港！

西九文化區。（夏家朗攝）

西九文化區竹翠公園。

西九文化區屬寵物友善地點。（九巴提供）

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