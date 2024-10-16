上海繁花似錦　從街頭所見看城市軟實力｜汪敦敬

很多人都說看一個城市或者國家經濟好不好，走上街頭看民生就看到真章了！筆者最近驛馬星動，不斷出行，我已經年過60，是應該享受多一點旅遊，亦很想趁外母大人仍身壯力健盡一點孝道和她遊歷各國享受人生！



近月分別去過上海及溫哥華，執筆的時候仍身在上海，下榻半島酒店，筆者記憶中疫情前的上海是最多歡笑聲的城市！疫情後的上海，比上次更加歡笑洋溢，當然可能因為我居住的外灘是一個很多人想來見識和遊玩的地段！論歡樂氣氛香港的尖沙咀其實都不差，香港雖然在媒體上悲情洋溢，但香港仍有維港，與上海一樣有令人開心的景色！如果用開心氣息和歡笑聲來量化比較，我們遠比西方很多城市還好！最近去過溫哥華的市中心，雖然仍然充滿溫馨，當地人普遍感到幸福感，但心痛的是街上多了很多癮君子，一個制度可以衍生這個情況令人心酸！



從外灘走入南京東路，是一條壯觀的步行街，繁盛程度是比三十年前全盛時期的日本大阪心齋橋更要昌盛兩倍以上，就算晚上11點後部份商店和大廈燈飾開始關燈，但街上仍充滿了來自各省市及世界各地的遊客，現在更比疫情前多了大量的時裝達人，不少的穿衣風格大膽創新，亦不乏擁有模特兒體態和高顏值的人，筆者遊歷世界各地都罕見這個景象，類似體驗令我想起米蘭之旅，名店街充滿了時裝達人，俊男美女配合城市的時裝優勢，街上行走的人有如作時裝表演，令人嘆為觀止，而今次更大型的城市景色看在眼前，反映中國民生的確大躍進，已經不是模仿消費，是走向創新的消費模式了！

如果由外灘走入北京東路，這是來自全國各地新人的婚紗照拍攝聖地，原因是除了可以拍攝到保育大廈群之外，更是取景東方明珠塔作背景的一個好角度。結婚是人生最美麗的時刻，一條街往往同一時間有三、四對新人穿著婚紗取景，將地段變了靚人靚景的特色！筆者想說這不是享樂的問題，有關模式反映了時代的文化，甚至商業水平，更加重要的反映了人的幸福感！

建議對中國認識不深的人，除了可以到深圳了解高效率之外，亦可以到上海外灘附近體會一下中國的民生水平！和充滿幸福洋溢的城市！親身看實景和人的面貌比看西方傳媒報導實際得多！看內地民生和市場發展去為投資作決定，活在實際之中對投資裨益良多！

上海環球金融中心；金茂大廈。（視覺中國）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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