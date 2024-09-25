「情緒化市場」的投資方案　任何時勢都有危也有機｜汪敦敬

近年市場悲情當道，市場根本沒有跟隨樓市結構的數據去發展！我們究竟如何處理悲情？在悲情之下筆者的事業和投資如何部署才能令我可以繼續向前學習？我想不自量力作一點分享，認為應該提倡大家在悲情中實踐向前的方法，而不是互相感染悲情，自毀長城！更錯失任何市道都有其當刻的珍貴機會！



「寧買當頭起」算是老掉牙的悲情管理方式，為何人們會悲情洋溢？造成悲情洋溢的情況包括人們對時移世易的迷惘、深層次矛盾引起的反叛抗逆、社會力爭上游文化的弱化、當然包括政治意識形態的反社會人格！筆者曾經撰文說「有部份人」經營負面情緒唱衰香港，一些KOL紛紛回應並不同意我的看法，對此我感到啼笑皆非，有人唱衰香港是事實，但絕對不等於全部反對意見都是這個意圖！其實任何人無須否認！更加不需要對號入座！希望大家留意筆者文章的理據，當然你可以不同意，我亦未必說得對，我只是分享認為有價值的觀點而已！

過去，市場情緒化本來就是配合泡沫爆破才會出現過分樂觀或者過分悲觀的情況！但是近年隨著暴動後的悲情配合和疫情的蹂躪，出現了情緒化主導的社會氣氛及市場！與過去不同的就是普遍人的經濟實力並沒有蒸發到！起碼整體社會資金更多及借貸更少！

這是之前未出現過的矛盾結構！筆者近幾年是如何度過？我認為投資是否安然無恙要看個人的投資策略是否配合大局的最新結構，能否與市場的結構順勢而為。

香港市場的資金是歴史上新高，銀行體系共聚集了近18萬億元，過多資金的好處就是遇上加息的話香港會加得慢一點，正常資金愈多的城市息口是愈偏低才對，這是銀行盈利的結構，筆者在此不再多說。另外經濟呆滯是否完全沒有好處? 其實亦有其正面的一面，就是通脹容易低！通脹低的好處是經濟增長和收息回報容易高過通脹而得到正增長！

還有一點大家不要忘記的就是香港在聯繫匯率下的優勢，在小市民定期存戶收息上，聯繫匯率令到銀行可以買之前高收息的美債產品去支付我們的定期存款利息，於是出現香港的定期收息比銀行按揭借貸息口（H按有cap封頂下）還要高的脫鈎奇景！很多人忽略自己正享受著一個收息率頗高的年代，當收息率高過通脹的時候，這個收息率就是一個好的收入。

（蘇煒然攝）

悲情市場的投資策略應該如何部署？悲情市場與任何市場一樣都會出現危和機，即是說如果面對危險懂得保本的話，我們就可以掌握到機會。

投資策略其中一個基本的天條應該是：「不可借貸過高」！另外，當面對加息的時候是應該要再減少按揭的，這個做法對於原本借貸不多的人（包括筆者）用起上來就更加效用大了。

筆者認為在悲情日多的時候，不應看眼前的價格，應針對長遠投資價值高的方向去做。想在短期風險中固若金湯且心情輕鬆，只有一個方法，理財不介意短期的情況，這是長遠投資，「不怕短期風險」是投資重要的心法。筆者這二十多年都是以長遠投資為目標，正正令我在這段情緒化的市場享受到，不單只避免到買賣價格上的影響，而且在租務上還可以享受到更高的收租回報率。

（香港01相片/黃祐樺攝）

當然，因為投資總需要現金做準備，如果能夠有通脹的配合，這些現金就容易增長，即是說本來手持現金在以前的景氣市場上是輕微縮水的部份，但問題在現在低通脹情況所有現金都成為一個慢性增長的部份，因為息口高，所以這兩年是一個理想的美好時光。有讀者認為香港現在面對的是「Happy Problem」，筆者同意有些人是正在面對困難，亦同意有些人是相對上向好的。與以前樓價下跌的情形作比較，持有的現金在高息之下供樓會蒸發，香港神奇地在今次跌巿並沒有出現這種面對市場不好令手上現金被蒸發的情況，這正拜我們現在社會特殊的結構：「低通脹、較高的定期息口和小市民按揭付的息口是低過定期的」，算是很成功的經濟結構。筆者相信因為我們在中美戰爭之中，所以官方沒有人提出這個新的經濟部署，而市民亦過分悲情不懂欣賞。

悲觀情懷只會令你發現更多悲哀！唯樂觀面對才能發現到時代給你的機會！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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