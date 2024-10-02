香港回復三大金融中心的地位　中央暴力救市惠及港樓 ｜汪敦敬

在投資者來說，長遠投資產品是否仍能保持價值，重點在於香港是否仍能保持金融中心地位！如果香港只是一個普通的城市，我們的股票及房地產也不值現在的價格！相反，如果香港能夠保住國際金融中心的地位，現金流、人才和技術將會匯聚香港，香港成為國家發展經濟的平台！那麼我們的股票和房地產，則將能遠遠超過現在的價值和價格！



過去幾年無論面對暴動、疫情、中美貿易戰、香港被抵制，甚至本港競爭力低迷下被大灣區搶去不少機會也好，每次社會受到衝擊筆者也只會問自己：香港是否能保持金融中心地位！

香港這幾年都是和西方國家打著一場認知戰，而對手希望我們對自己金融中心地位失去信心，事實上的確有很多人對此失去了信心，我們要在不少人動搖下去打這場仗！很多戰友也加入對家陣營一起經營「香港明天會更差」！這也是一場慘烈的心理戰！沒有煙硝卻摧毁了很多人的一生！

私樓樓價連跌9個月，重回7年前水平，社會關注新一份財政預算案會否將調控樓市措施，會否減「辣招」、甚至完全撤辣。（蘇煒然攝）

這個悲情僵局，在近期的確出現了重大的轉機，根據英國Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院9月24日聯合發布的第36期《全球金融中心指數》報告，香港今期評分升8分至749分，是前五位金融中心提升最多，更超過新加坡重回全球第三。其實之前已經有人評估香港在集資能力方面亦會回復世界五大金融集資中心的地位！在執筆的日子，剛好恒生指數突破21000點的水平，過程中有兩個重點：第一，近幾天每天港股的成交金額是2000多億元至5000多億元，是倍增甚至數倍增長！第二，當中包括不少外國資金入市，以上種種因素都反映了香港金融中心的活力的而且確開始回來！顯然中央掌握美國減息，國際資金重新分配流動這個契機，「暴力救市」是十分成功！今次中國救市，率先是2萬億元的救市方案，但單是香港股市已帶動每日2000多億元至5000多億元的成交，市場對這個救市動力可說是火乘風勢！未來股市顯然會有一些改變，不是用西方的班底和邏輯作主導，始終香港是下一世代的最主要金融中心，我們不需要為改變而擔心，因為改變直接帶給我們很多機會！

中東資金已入主中國奧園，而中國的股票包括很多科技股都成為股市的新竉兒，正好近年中國的電動車、智能電話及電商都是有非常驕人的成績，而西方很多科技都慢了腳步下來，比較之下正好成為了東升西降的進行式描述了！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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