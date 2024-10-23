啟德DOUBLE COAST I 首批78伙　折實均價17899元　入場費422.5萬

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I，今日（23日）公布首張價單涉及78伙，折實平均呎價17,899元，入場費422.5萬元起。



首批78伙 涵蓋開放式至三房間隔

首批單位涉及78伙，包括3座及5座，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由265至627平方呎，單位售價由480.1萬至1,438.7萬元，單位呎價由18,117元至23,082元。

左起：新世界黃浩賢、 恒地韓家輝、會德豐黃光耀、會德豐梁志堅、中國海外游偉光

開放式戶入場422.5萬起

扣除最高折扣12％計，折實售價422.5萬元至1,266萬元，折實呎價15,943元至20,315元，市值逾6.3億元，當中8成即65伙售價低於800萬元。

入場最平單位屬第3座1樓G室，屬開放式間隔，實用面積265平方呎，折實售價422.5萬元，呎價15,953元。

啟德DOUBLE COAST I 首批78伙，入場費422.5萬起。

會德豐梁志堅：料樓市止跌回升 年底有一成升幅

會德豐地產主席梁志堅表示，樓市止跌回升，直指「最著數現在買樓」，料樓價到年底有5至10%升幅。

會德豐地產主席梁志堅。

維港．雙鑽9月首推141伙 折實均價18,456元

翻查近年同樣於啟德跑道區以價單形式推出的新樓盤，對上為維港．雙鑽於今年9月推出，首批141伙單位，折實平均呎價18,456元，開放式戶入場價403.3萬元。

另外柏蔚森第一期於今年6月推出，首批60伙單位，折實均價17,188元，一房戶入場價386.4萬元。而柏蔚森第三期亦緊接於7月推出，首批72伙單位，折實均價17956元，一房戶入場價427.4萬元。

其後為啟德海灣第1期，於去年10月推出，首批208伙單位，折實均價19,798元，一房戶入場價575萬元。另外MIAMI QUAY I，於2022年9月推出，涉及130伙，折實均價22,452元。首批入場單位為開放式，入場價為524.2萬元。

DOUBLE COAST I 涉361伙 最細開放式265平方呎

DOUBLE COAST I合共提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積265至1,275平方呎。當中開放式戶實用面積265平方呎、一房戶實用面積304至335平方呎、兩房實用面積419至480平方呎、三房戶實用面積627平方呎。

至於，四房戶屬高庭天際特色戶，實用面積1,260至1,275平方呎，另高座或低座特色戶實用面積由267至444平方呎。

↓↓第3座28樓A室示範單位↓↓

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第一期合共361伙 主打一房及二房

項目位處啟德跑道區第4B區1號地段，將分為3期發展，合共提供1,590伙。當中第一期DOUBLE COAST I涉及361伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房。現時施工進度已經接近現樓落成。

地皮以98.93億投得、每呎地價1.37萬

資料顯示，項目位處啟德跑道區第4B區1號地段，會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）眾財團於2019年以98.93億元投得地皮，地皮面積約103,151平方呎，最高可建樓面面積約722,060平方呎，每呎樓面地價約1.37萬元。