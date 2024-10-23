施羅德基金4億蝕放尖沙咀THE NATE全幢　較8年前買入價低25%

市場交投回暖，投資者放售全幢物業。尖沙咀THE NATE全幢共居式物業最新推出市場放售，意向價4億元，較年初放售時的5.5億元叫價大幅減約27%，呎價12,500元。據悉，物業由施羅德基金於2016年以5.3億元買入，現叫價較其低出1.3億元或25%。



第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，上述物業為尖沙咀彌敦道176號THE NATE全幢，物業地下至4樓為零售基座，舖位包括食肆及咖啡店等。而5樓至12樓則為共居式住宅，提供71間套房及其所需配套，總建築面積約為32,000平方呎。物業以現狀及連現有租約出售，意向價4億元，折合呎價12,500元。

施羅德基金2016年買入、蝕2成半放售

代理指，物業於今年3月曾叫價5.5億元放售，現叫價相較之下有相當高的折讓，累減1.5億元或27%。相信會吸引不少資深投資者、住宅營運商、私募基金等查詢。

資料顯示，物業由施羅德基金持有，其於2016年以5.3億元買入全幢物業，持貨8年，最新叫價較買入價低出1.3億元或25%。