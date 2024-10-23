淺水灣璧池洋房1.6億沽　曾一筆過借5000萬　終陷官司變銀主盤

市場再有大額豪宅銀主盤賣出，涉及為淺水灣璧池一幢三層高的單號屋。據知，業主於80年代以公司名擲380萬入市，期間曾向不同財務公司及人士抵押單位借錢，當中最大一筆借貸涉資5,000萬元。不過，業主於2014年遭財務公司控告，單位最終變成銀主盤收場。據知，新買家為新香港人，是次以公司名義擲1.6億元入市。



新香港人1.6億買淺水灣璧池單號屋

據資料指，是次成交為淺水灣璧池單號屋，樓高3層，實用面積2,821平方呎，新近於10月以1.6億元登記成交，呎價約為56,717元。據悉，該洋房在今年6月推出放售，叫價2億元。

至於新買家以公司名「PACIFIC RISE INDUSTRIES LIMITED」入市，其公司董事姓涂，其英文名以普通話拼音，同時持有香港身分證，料為內地背景的新香港人。

80年代用公司名以380萬買入 曾一筆過借貸5000萬

事實上，該幢單號屋屬銀主盤單位，原業主於1984年以公司「ACCUFAST LIMITED」名義380萬元買入，期間亦曾多次財務公司及人士抵押單位貸款，當中最大一筆貸款為於2012年向財務公司借貸5,000萬元，亦曾試過於2013年及2018年各其他財務公司借貸100萬元。

業主2014年陷官司 單位終淪銀主盤

其後於2014年，其中利星行財務公司向「ACCUFAST LIMITED」、及兩個許姓人士展開法律訴訟，單位最終遭沒收並淪為銀主盤收場。當時曾傳出該幢洋房以1.88億元易手，不過最終未有完成交易。