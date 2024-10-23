北角莊士維港軒兩房618萬沽　兩年貶值282萬　成屋苑近年最大蝕讓

二手市場疲弱，北角單幢樓莊士維港軒一伙兩房戶新近以618萬元蝕沽， 原業主持貨僅2年，帳面貶值282萬元或逾三成，成屋苑近年最大蝕讓個案。



兩房618萬蝕沽 成屋苑近年最大蝕讓

世紀21日董事蔡嘉駿表示，是次成交為北角單幢樓莊士維港軒中高層C室，實用面積約350平方呎，屬兩房間隔，望北面全維港海景。原業主最初以780萬元叫價放盤，終累劈價162萬元或20%後，終以618萬元沽出，呎價約17,657元。

另外參考同類成交單位同屬高層C室，實用面積相同，較今次成交單位高8層，於2024年4月初以680萬元沽出。

持貨僅2年 帳面貶值逾三成

據悉，原業主於2022年6月以900萬元購入上址，持貨至今僅2年，是次轉手帳面蝕讓282萬元，單位期間貶值31%。如連同釐印費等成本在內，料大幅蝕讓逾300萬元，成屋苑近年來最大宗蝕讓個案。