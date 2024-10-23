近鐵大型屋苑將軍澳中心狂蝕31%　兩房543萬沽、呎價1.4萬

鄰近港鐵站的將軍澳中心錄得大幅蝕讓個案，該屋苑一伙兩房戶以543萬元沽出，較兩年半前買入價781.5萬元，大幅貶值31%。



中原地產將軍澳君傲灣第二分行分區營業經理劉紹剛表示，上述成交為將軍澳中心11座中低層E室，實用面積384平方呎，採兩房一廁間隔，單位座向西南方，外望清靜內園景，最新以543萬元成交，呎價14,141元。

新買家為同區上車客，苦等區內合心水的細價放盤多時，見上址間隔實用，考慮片刻即決定入市自用。

將軍澳中心。（資料圖片）

2022年2月買入價781.5萬

據了解，原業主於2022年2月以781.5萬元購入單位，持貨未滿3年，是次轉手帳面需蝕讓238.5萬元離場，單位貶值31%。

翻查近期該屋苑成交個案，一伙實用面積相同的11座低層E室，10月份以538萬元沽出，呎價同樣約1.4萬元，反映上述大蝕讓單位成交呎價屬市價。