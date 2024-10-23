租客重新出動睇樓　850萬買荃灣全．城滙　業主3年前追價蝕1球半

施政報告利好措施出台，部分買家入市意欲大增。荃灣全．城滙一伙兩房單位最新以850萬元沽出，呎價16,129元。原業主於3年前買入，帳面蝕讓149萬元離場，單位貶值15%。



中原地產高級資深分區營業經理伍潔玲表示，該單位為全．城滙5座高層D室，實用面積527平方呎，兩房間隔，享少量海景。原業主於去年底以920萬元放盤，但見市况疲弱遂持續下調叫價，近月叫價一度減至885萬元。直至近日獲區内租客還價，最終再減至850萬元沽出，即放盤近1年累減70萬元，折合呎價16,129元。

一年前放棄入市租樓住、施政報告後重新出動

代理透露，新買家有意入市多時，一年前曾到荃灣西睇樓，但礙於樓價及銀行按揭等因素，當時未有入市並改變計劃暫時租樓。直至最近見到有利樓市的政策措施陸續出台，加上息口下調，他預計供樓與租金將會很接近，所以重新出動覓盤。

而原業主於2021年1月以買入單位作自住用途，當時追價至999萬元成交，現持貨3年轉手帳面蝕讓149萬元，單位期內貶值15%。